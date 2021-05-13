Победа "Локомотива" в финале Кубка России над "Крыльями Советов" (3:1) дала железнодорожникам гарантированную путёвку в групповой этап Лиги Европы. Вместе с тем, такой результат изменил расклады в борьбе за еврокубки перед последним туром РПЛ.
За четыре вакантных места ведут борьбу пять команд — "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи" и ЦСКА. "Зенит" не в счёт — питерская команда уже точно сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Второе место в РПЛ даёт команде право стартовать в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. На эту позицию два претендента — "Спартак" (56 очков) и "Локомотив" (53).
Красно-белым в последнем туре нужно набрать очки в матче с "Ахматом" на выезде. Железнодорожникам нужно поражение "Спартака" в Грозном и собственная победа над "Уралом".
При равенстве очков "Локо" будет выше за счёт лучшего результата в очных матчах со "Спартаком".
Если "Локомотив" не займёт второе место, то отправится в Лигу Европы. Если железнодорожники обойдут красно-белых, то в ЛЕ сыграет уже "Спартак".
Трёх других бойцов за еврокубки результаты матчей "Локо" и "Спартака" не интересуют. Две команды, которые будут в таблице выше, получат места в квалификации нового турнира УЕФА — Лиге конференций.
При этом первая начнёт борьбу с 3-го раунда квалификации, вторая — со второго раунда.
Среди трёх претендентов расклад по личным встречам такой: "Рубин" опережает "Сочи" и ЦСКА, а сочинцы выше армейцев.
"Рубину" и "Сочи" достаточно набрать по одному очку, чтобы выйти в Лигу конференций. ЦСКА нужно поражение одного из конкурентов и собственная победа над "Динамо".
Все матчи последнего тура РПЛ начнутся 16 мая в 14.00 по московскому времени.
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