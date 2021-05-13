Кадыров раскритиковал Хабиба за отсутствие флага России во время боёв

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Хабиб Нурмагомедов полностью является проектом американского промоушена UFC. Политик уточнил, что его удивляет ситуация, когда российский спортсмен выступает без флага России.

Нурмагомедов, который остался непобедимым в ММА и ушёл чемпионом UFC в лёгком весе, неоднократно был раскритикован за то, что не использовал флаг РФ при выходе на бой или после его. Хабибу всё время ставили в пример Конора Макгрегора, который всегда напоминал о своём ирландском происхождении.

"Хабиб даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации или Дагестана", — заявил Кадыров в Instagram.

Глава региона добавил, что ему не нравится UFC как спортивная организация. По словам Кадырова, в промоушене бывают "подставные" бои. Политик считает, что UFC намерено делает из спортсменов звёзд, после чего ведёт эти проекты и зарабатывает деньги.

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