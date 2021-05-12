Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл матч второго круга "Мастерса" в Риме у Даниила Медведева. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

В третьем круге Карацев сыграет против Райлли Опелки из США. Андрей Рублёв, который также продолжает борьбу на турнире, встретится с испанцем Роберто Баутистой Агутом.

Карацев в данный момент занимает 27-е место в рейтинге ATP, Медведев является второй ракеткой мира.

Серия "Мастерс" — вторая по значимости в теннисе после турниров "Большого шлема". Призовой фонд римских соревнований составляет 2 млн евро.

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