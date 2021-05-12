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Стадион "Зенита" вошёл в тройку самых посещаемых в мире

Спорт » Командные виды » Футбол

Стадион питерского "Зенита" стал лучшим в Европе по показателю посещаемости. В среднем матчи команды на "Газпром Арене" посетили 18 937 зрителей.

Стадион "Зенита" вошёл в тройку самых посещаемых в мире

Второе место в Европе занимает "Ростов" (13 682 зрителя). Далее следуют польский "Лех" (12 886), голландский "Фейеноорд" (10 833) и польский "Легия" (10 500).

Данные предоставлены порталом transfermarkt. Средний показатель посчитан по количеству матчей внутренних и европейских турниров, на которых могли присутствовать зрители. У "Зенита" таких игр было 18 в сезоне, "Ростова" — 13, а у польских и голландских команд — не более трёх.

Также немного матчей среди мировых лидеров. Посещаемость китайского "Гуанчжоу" составляет 28 059 человек на основании двух матчей. Клуб МЛС "Атланта" провёл со зрителями всего одну игру, которую посетили 20 335 человек. "Зенит" в мировом рейтинге третий.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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