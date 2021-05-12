"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию, позволяющую выступать в РПЛ, самарским "Крыльям Советов". На предыдущем заседании комиссии по лицензированию клуб не смог получить разрешение из-за нескольких замечаний.

"Получили лицензию для участия в РПЛ. Что касается [лицензии] УЕФА, то её сначала нужно заработать", — приводит ТАСС слова генерального директора "Крыльев" Евгения Калакуцкого.

Таким образом, на данный момент известны 13 участников РПЛ сезона-2021/22:

"Зенит";

"Спартак";

"Локомотив";

ЦСКА;

"Динамо";

"Сочи";

"Рубин";

"Химки";

"Ростов";

"Ахмат";

"Краснодар";

"Урал";

"Крылья Советов".

Вторую путёвку от ФНЛ по спортивному принципу должен получить "Оренбург". Но клуб не может выполнить лицензирование на следующий сезон, а в РПЛ заявили, что не собираются делать исключений.

Вероятно, вторую путёвку получит "Нижний Новгород", который стал в ФНЛ третьим. Ещё два места должны занять клубы, которые выйдут победителями из стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ.

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