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"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию, позволяющую выступать в РПЛ, самарским "Крыльям Советов". На предыдущем заседании комиссии по лицензированию клуб не смог получить разрешение из-за нескольких замечаний.

"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ

"Получили лицензию для участия в РПЛ. Что касается [лицензии] УЕФА, то её сначала нужно заработать", — приводит ТАСС слова генерального директора "Крыльев" Евгения Калакуцкого.

Таким образом, на данный момент известны 13 участников РПЛ сезона-2021/22:

  • "Зенит";
  • "Спартак";
  • "Локомотив";
  • ЦСКА;
  • "Динамо";
  • "Сочи";
  • "Рубин";
  • "Химки";
  • "Ростов";
  • "Ахмат";
  • "Краснодар";
  • "Урал";
  • "Крылья Советов".

Вторую путёвку от ФНЛ по спортивному принципу должен получить "Оренбург". Но клуб не может выполнить лицензирование на следующий сезон, а в РПЛ заявили, что не собираются делать исключений.

Вероятно, вторую путёвку получит "Нижний Новгород", который стал в ФНЛ третьим. Ещё два места должны занять клубы, которые выйдут победителями из стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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