Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию, позволяющую выступать в РПЛ, самарским "Крыльям Советов". На предыдущем заседании комиссии по лицензированию клуб не смог получить разрешение из-за нескольких замечаний.
"Получили лицензию для участия в РПЛ. Что касается [лицензии] УЕФА, то её сначала нужно заработать", — приводит ТАСС слова генерального директора "Крыльев" Евгения Калакуцкого.
Таким образом, на данный момент известны 13 участников РПЛ сезона-2021/22:
Вторую путёвку от ФНЛ по спортивному принципу должен получить "Оренбург". Но клуб не может выполнить лицензирование на следующий сезон, а в РПЛ заявили, что не собираются делать исключений.
Вероятно, вторую путёвку получит "Нижний Новгород", который стал в ФНЛ третьим. Ещё два места должны занять клубы, которые выйдут победителями из стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ.
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