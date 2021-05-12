Аршавин обвинил бывшую жену в краже миллиона евро

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал о проблемах в личной жизни. В 2019 году бывший футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" развёлся с Алисой Казьминой.

По его словам, причиной развода оказался обман — жена украла у него миллион евро. Аршавин уточнил, что история с деньгами длилась не один день.

"Я бы жил с этой женщиной, но когда обман вскрылся, и он был не минутный, не секундный, а на протяжении полутора лет, был задан вопрос: "Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?" Алиса решила ничего не рассказывать, не возвращать деньги", — заявил Аршавин в шоу "50 вопросов" на YouTube.

Бывший футболист отметил, что сумма в 1 млн евро была наличными. Аршавин заявил, что в то, как Казьмина украла у него деньги, "даже поверить трудно".

"Если бы она рассказала, для чего, почему, и вернула деньги, я бы понял, что её сподвигло. Но объяснений нет. Она оставила деньги себе и спокойно теперь дожимает ещё", — сказал футболист.

По его словам, заявление в полицию о краже подала его мама, но ответа за два года не последовало.

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