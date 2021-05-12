Полиция задержала мужчину, избившего медиадиректора "Спартака"

Полиция задержала 31-летнего Жафяра Боровкова, которого подозревают в избиении главы департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова. Инцидент произошёл 10 мая у одного из баров на Новокосинской улице.

Фетисов вышел из бара на улицу и увидел, как мужчина избивает его знакомого. Работник "Спартака" хотел разнять драку, но получил удар в висок, упал и ударился головой о бордюр. У Боровкова предположительно был кастет, сообщает Telegram-канал "Правда.Ру".

Задержанный переехал в Москву из Пензы, он работает монтажником на одном из коммунальных предприятий. Задержание произошло на Лесозащитной улице в Балашихе.

В данный момент Фетисов находится в частной клинике нейрохирургии и неврологии. Руководство "Спартака" решило провести полное обследование здоровья главы медиа-службы.

Ранее сообщалось, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью Фетисова, но эта версия не подтвердилась.

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