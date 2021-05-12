Овечкин провёл худший сезон в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 12 мая вернулся на лёд после травмы. Он принял участие в заключительном матче регулярного чемпионата против "Бостона" (2:1), в котором не отметился результативными действиями.

Этот сезон стал худшим для Овечкина в карьере в НХЛ. В "регулярке" россиянин забросил 24 шайбы и сделал 18 передач в 45 играх. Капитан "Кэпиталз" впервые не забил более 30 голов.

Ранее худший результат по количеству шайб Овечкин показал в сезонах 2010/11 и 2012/13, когда забил по 32 гола. Россиянин пока остановился на отметке в 730 шайб в карьере и шестой строчке в рейтинге. Капитан "Вашингтона" так и не смог обойти Марселя Дионна.

Уэйн Гретцки — 894 шайбы. Горди Хоу — 801. Яромир Ягр — 766. Бретт Халл — 741. Марсель Дионн — 731.

Овечкин готовится к плей-офф

В первом раунде Кубка Стэнли "Вашингтон" встретится с "Бостоном". По словам нападающего, перед стартом в плей-офф он чувствует себя прекрасно.

"Чувствую себя прекрасно. Я хотел сыграть против "Рейнджерс", но мне было не по себе. Тренеры хотели, чтобы я был готов на 100%. Сейчас именно этот момент", — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

Первая игра "Вашингтона" и "Бостона" состоится 16 мая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.