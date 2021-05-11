Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков раскрыл подробности инцидента с директором медиа-службы Антоном Фетисовым. Происшествие произошло у одного из московских ресторанов в ночь на 10 мая.

Мележиков сообщил, что Фетисов выходил с женой из ресторана, заметил конфликт и пытался разнять дерущихся людей.

"Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и ещё одного человека. Потом нанёс ещё один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать", — сообщил "СЭ" слова Мележикова.

Медиадиректор "Спартака" был доставлен в реанимацию, где у него было диагностирована ЧМТ. Фетисов находится в сознании и пройдёт обследование у "грамотных нейрохирургов".

Полиция завела уголовное дело по факту избиения. Сам Фетисов рассматривает версию и своей профессиональной деятельности.

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