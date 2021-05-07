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Кокорин снова не сыграет за "Фиорентину"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина. Скорее всего, российский форвард не сможет выйти на поле в ближайшем матче.

Кокорин снова не сыграет за "Фиорентину"

"Мы всего несколько дней следим за ним в общей группе. Ему обязательно нужно набрать лучшие кондиции. В ближайшие дни мы оценим ситуацию с Кокориным", — приводит Viola News слова Якини.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе за 4,5 млн евро. Стороны заключили контракт до июня 2024 года.

В составе команды Кокорин провёл три неполных матча. В марте футболист получил травму и отправился на лечение в римскую клинику. В апреле россиянин вернулся к тренировкам, но до сих пор не провёл ни одной игры.

"Фиорентина" продолжает борьбу за выживание в Серии А. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре очка. Восьмого мая "фиалки" сыграют на своём поле с "Лацио".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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