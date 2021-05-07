Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. Поединок завершился решением судей.
Арбитры отдали победу россиянину единогласно с общим счётом 30:27.
Шлеменко провёл 74-й поединок в карьере. В его активе 60 побед и 13 поражений, ещё один бой признан несостоявшимся. Сантос потерпел шестое поражение при 15 победах.
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