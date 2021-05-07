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Мейвезер и блогер Пол разогрели зрителей массовой дракой перед боем

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер и блогер Джейк Пол во время пресс-конференции устроили потасовку. Мероприятие было посвящено скорому бою Флойда с братом Джейка Логаном Полом.

Во время пресс-конференции Джейк подошёл к Флойду и сорвал с него кепку. Боксёр полез в драку, к которой подключились другие участники мероприятия.

Бой Мейвезера и Логана Пола запланирован на 6 июня. Фаворит боя очевиден, тем более ранее блогер проиграл своему коллеге по YouTube-цеху из Британии KSI. Но заработали оба достаточно — как минимум по 1 млн долларов.

Вместе с тем, Джейк Пол уже провёл три боя в своей непрофессиональной карьере и одержал три победы, две из которых — над профессиональными спортсменами. Повержен был баскетболист Нэйт Робинсон, а затем боец ММА Бен Аскерн.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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