Сборная России по хоккею уступила Канаде в финале юниорского чемпионата мира. Матч состоялся в канадском городе Фриско и завершился со счётом 5:3.
В составе российской команды лучшим стал 16-летний Матвей Мичков, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи. У канадцев сделал дубль и один ассист капитан Шейн Райт.
После поражения российские хоккеисты не смогли сдержать слёз.
Главный тренер команды Альберт Лещёв рассказал, что похвалил парней за игру. По его мнению, хоккеисты проявили "русский характер".
"Сегодня сказал ребятам, что снимаю перед ними шляпу. Они проявили русский характер, сыграли за страну. Мне не стыдно за них. В каких-то моментах мы потеряли концентрацию, и это повлияло на счёт", — заявил Лещёв.
Глава тренерского штаба сборной Роман Ротенберг отметил, что юниоры во второй раз подряд добрались до финала. По его мнению, это показатель правильной работы системы подготовки.
"Наша система работает, мы второй турнир подряд берем серебро. В следующем году едем за золотом!" — заявил вице-президент ФХР.
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