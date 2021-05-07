Российские юниоры расплакались после поражения от Канады в финале ЧМ

Сборная России по хоккею уступила Канаде в финале юниорского чемпионата мира. Матч состоялся в канадском городе Фриско и завершился со счётом 5:3.

Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ

В составе российской команды лучшим стал 16-летний Матвей Мичков, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи. У канадцев сделал дубль и один ассист капитан Шейн Райт.

Канада выиграла четвёртый трофей на юниорских чемпионатах мира при одном поражении в финале. В активе России остались три победы на ЮЧМ при шести поражениях в финале.

В последний раз российские юниоры выигрывали чемпионат мира в 2007 году. Россия проиграла второй финал Канаде. В 2008 году команда уступила в Казани со счётом 0:8.

После поражения российские хоккеисты не смогли сдержать слёз.

Российский хоккеист после поражения от Канады

Главный тренер команды Альберт Лещёв рассказал, что похвалил парней за игру. По его мнению, хоккеисты проявили "русский характер".

"Сегодня сказал ребятам, что снимаю перед ними шляпу. Они проявили русский характер, сыграли за страну. Мне не стыдно за них. В каких-то моментах мы потеряли концентрацию, и это повлияло на счёт", — заявил Лещёв.

Российский хоккеист после поражения от Канады

Глава тренерского штаба сборной Роман Ротенберг отметил, что юниоры во второй раз подряд добрались до финала. По его мнению, это показатель правильной работы системы подготовки.

"Наша система работает, мы второй турнир подряд берем серебро. В следующем году едем за золотом!" — заявил вице-президент ФХР.

Российский хоккеист после поражения от Канады в финале ЮЧМ

По количеству побед на ЮЧМ лидирует команда США — 10 раз американцы выигрывали турнир. По четыре раза финны и канадцы, трижды — россияне, один раз — шведы.