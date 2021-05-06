УЕФА планирует перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула. В Турции наблюдается сложная ситуация с коронавирусом и вводятся всё новые ограничения.

УЕФА и английские участники финала Лиги чемпионов — "Манчестер Сити" и "Челси" — не видят смысла в поездке в Турцию, где не будет зрителей на стадионе. Матч может состояться в Англии.

Так, свои услуги УЕФА предложил футбольный клуб "Астон Вилла". Бирменгем ожидает решения в ближайшее время, чтобы начать подготовку к финалу Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.

Финал запланирован на 29 мая. На данный момент официальных заявлений по поводу изменения места проведения матча не поступало — УЕФА пока придерживается плана со Стамбулом.