Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула. В Турции наблюдается сложная ситуация с коронавирусом и вводятся всё новые ограничения.
УЕФА и английские участники финала Лиги чемпионов — "Манчестер Сити" и "Челси" — не видят смысла в поездке в Турцию, где не будет зрителей на стадионе. Матч может состояться в Англии.
Так, свои услуги УЕФА предложил футбольный клуб "Астон Вилла". Бирменгем ожидает решения в ближайшее время, чтобы начать подготовку к финалу Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.
Финал запланирован на 29 мая. На данный момент официальных заявлений по поводу изменения места проведения матча не поступало — УЕФА пока придерживается плана со Стамбулом.
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