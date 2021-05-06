Тренер сборной Германии уволена за насилие над гимнастками

В немецком спорте прогремел большой скандал вокруг тренера сборной по гимнастике Габриэлы Фрезе. Чиновники федерации провели собственное расследование и выявили 17 эпизодов психологического насилия над спортсменками.

В истязаниях и грубом обращении Фрезе обвинили более десяти гимнасток. Чемпионка мира Полин Шефер заявила, что Фрезе постоянно оскорбляет спортсменок. Кроме того, она заставляла пить их лекарство без рецепта врача.

Сама Фрезе отрицает обвинения и заявляет, что это один из методов её работы. В сборной Германии посчитали иначе и уволили скандального специалиста.

Inside the Games отмечает, что это не первый скандал в спортивной гимнастике в Европе. Ранее подобные инциденты происходили в командах Греции, Швейцарии и Великобритании.

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