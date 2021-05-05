"Спартак" назвал зарплату нового тренера

В "Спартаке" не подтвердили информацию о переговорах с португальским специалистом Руем Виторией. Глава пресс-службы красно-белых Антон Фетисов заявил, что у него нет конкретной фамилии нового тренера.

Также Фетисов опроверг информацию о том, что главный тренер "Спартака" будет зарабатывать 4,5 млн евро в год. По его словам, контракт со специалистом будет таким же, как у Доменико Тедеско.

"Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско", — приводит "СЭ" слова Фетисова.

Ранее сообщалось, что Тедеско зарабатывает 3 млн евро за сезон. Ещё 0,5 млн немецкий специалист может получить, если "Спартак" займёт место в зоне Лиги чемпионов, то есть не ниже второго.

Руй Витория с 2015 по 2019 год возглавлял "Бенфику". Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии.