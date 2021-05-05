Боец ММА Шлеменко готовится к политической карьере

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что готовится к политической карьере. В последнее время в Сети широкое распространение получил его конфликт с рэпером Моргенштерном.

Шлеменко является "абсолютным трезвенником" и ведёт антиалкогольную пропаганду. В 2014 году боец вступил в партию "Родина" и собирался участвовать в выборах в Госдуму, но позже передумал. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина в Омской области во время президентских выборах.

По словам Шлеменко, "очень много людей" просят его "зайти в политику".

"Честно говоря, я готовлюсь к этому. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю", — приводит Sport24 слова Шлеменко.

Шлеменко отметил, что ему сложно совмещать спортивную и политическую карьеру, но это является следствием того, что он стал "медийной личностью". Последний бой россиянин провёл в декабре 2019 года, победив в Екатеринбурге Дэвида Бранча.

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