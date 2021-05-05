Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что готовится к политической карьере. В последнее время в Сети широкое распространение получил его конфликт с рэпером Моргенштерном.
Шлеменко является "абсолютным трезвенником" и ведёт антиалкогольную пропаганду. В 2014 году боец вступил в партию "Родина" и собирался участвовать в выборах в Госдуму, но позже передумал. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина в Омской области во время президентских выборах.
По словам Шлеменко, "очень много людей" просят его "зайти в политику".
"Честно говоря, я готовлюсь к этому. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю", — приводит Sport24 слова Шлеменко.
Шлеменко отметил, что ему сложно совмещать спортивную и политическую карьеру, но это является следствием того, что он стал "медийной личностью". Последний бой россиянин провёл в декабре 2019 года, победив в Екатеринбурге Дэвида Бранча.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.