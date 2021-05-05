Комиссия по лицензированию клубов РФС разрешила четырём клубам ФНЛ принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующими критериям признаны "Крылья Советов", "Нижний Новгород", "Торпедо" и "Балтика", сообщает "РБ Спорт".
"Алания" выполнила только девять критериев из 24-х. "Оренбург", который по спортивному принципу претендует на прямую путёвку в РПЛ, выполнил 14 критериев. К клубу есть претензии по безопасности зрителей, а также у основного телевещателя.
Таким образом, прямые путёвки в РПЛ, вероятно, получат "Крылья Советов" и "Нижний Новгород", который уступает "Оренбургу" в таблице.
В стыковые матчи в таком случае, вероятно, попадут "Торпедо" и "Балтика". Эти команды на данный момент занимают пятое и шестое место в турнирной таблице.
За два тура до завершения чемпионата РПЛ места в зоне "стыков" занимают "Арсенал" (23 очка) и "Ротор" (21). Также шанс на спасение от прямого вылета имеет "Уфа" (21).
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