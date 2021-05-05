Егор Зайцев: "После баллонов Крикунова уже ничего не страшно"

Защитник "Динамо" Егор Зайцев заявил, что ничего не боится после изнурительных тренировок Владимира Крикунова. В межсезонье бело-голубые расстались с главным тренером, а контракт с хоккеистом продлили до 2023 года.

По словам Зайцева, с новым наставником Алексеем Кудашовым он ещё не общался. Вместе с тем, уходу Крикунова не обрадовался — по мнению спортсмена, хоккеисты обязаны выполнять любые установки тренера.

Зайцев заявил, что "баллоны Крикунова" сделали команду сильнее. Знаменитое упражнение тренера заключается в том, что хоккеист тянет за собой шину от грузовика, на которой сидит один или несколько партнёров.

"Баллоны Крикунова сделали нас сильнее. Зато они были в моей жизни — мне уже не страшно. Наверно, из всех тренеров, с кем я работал, у Владимира Васильевича самые тяжёлые тренировки. Самые продолжительные и изнуряющие", — приводят "Известия" слова Зайцева.

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