"Вашингтон" в межсезонье собирается обменять надоевшего Кузнецова

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что "Вашингтон Кэпиталз" собирается обменять в межсезонье нападающего Евгения Кузнецова. В клубе не хотят терпеть постоянных выходок россиянина и платить ему 7,8 млн долларов за сезон.

Кузнецов в этом регулярном чемпионате дважды нарушил протокол по коронавирусу, из-за чего пропустил несколько матчей. Также на одну игру он был отстранён после опоздания на тренировку. Ранее хоккеиста поймали за употреблением кокаина во время чемпионата мира-2019.

"Это начинает раздражать некоторых в "Вашингтоне". Клуб готов рассмотреть предложения по Кузнецову. Несмотря на всё это, он хороший игрок", — заявил Лебрюн.

Контракт Кузнецова заканчивается в 2025 году. В договоре есть пункт, по которому обменять игрока нельзя без его согласия.

Кроме поведения, снизилась статистика Кузнецова. В этом сезоне хоккеист провёл 41 игру за "Вашингтон", в которых забросил девять шайб и сделал 20 результативных передач.

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