Жозе Моуринью стал главным тренером "Ромы"

Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером "Ромы". К своим обязанностям он приступит после завершения сезона.

Ранее римский клуб объявил об уходе Паулу Фонсеки. Специалист, пришедший в "Рому" из "Шахтёра", проработал два года, но так и не смог вывести команду в Лигу чемпионов.

Моуринью ранее работал с "Бенфикой", "Лейрией", "Порту", "Челси" (Англия), "Интером" (Италия), "Реалом" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Тоттенхэмом" (Англия). Из "шпор" он был уволен в апреле 2021 года.

Португальский специалист выиграл 25 трофеев с командами, в том числе две Лиги чемпионов и Лигу Европы.

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