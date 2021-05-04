Латвия не видит проблемы в неготовности одной из арен ЧМ по хоккею

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что чемпионат мира-2021 состоится, несмотря на неготовность одной из арен турнира. Строители не успеют завершить работы на стадионе "Даугава", который должен использоваться как тренировочная площадка.

По словам Козиолса, стадион будет сдан на 7-10 дней позже намеченного срока. Планировалось, что арена будет готова к 1 мая.

"Безусловно, нет никакой угрозы, что чемпионат мира будет отменен. Ничего страшного, если стадион будет сдан на 7-10 дней позднее", — приводит ТАСС слова Козиолса.

Чемпионат мира в Риге запланирован с 21 мая по 6 июня. Половину матчей турнира должен был принять Минск, но после политического кризиса в Белоруссии и давления со стороны спонсоров все игры решено было провести в Латвии.

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