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Глава Госдепа США не исключил бойкота пекинской Олимпиады

Спорт

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что бойкот Олимпиады в Пекине не является невозможным. Ранее к отказу от участия в Играх из-за "притеснений" призывали национальные меньшинства Китая.

Глава Госдепа США не исключил бойкота пекинской Олимпиады

По словам Блинкена, этот вопрос сейчас не стоит на повестке в его ведомстве, так как до Олимпиады ещё год (до открытия Игр десять месяцев — прим. ред.).

"Мы не сосредоточены на бойкоте. Это не то, о чём мы задумываемся. До Олимпиады ещё год. Возможно ли это? Никогда не говорите, что что-то невозможно", — заявил Блинкен в эфире CBS.

Также Блинкен отметил, что США "не могут позволить себе роскошь" не иметь дел с Китаем. По мнению госсекретаря, китайцы действуют более агрессивно во внешней политике и репрессивно во внутренней.

МИД Китая ранее призвал США не навязывать свои "демократические ценности", которые приводят к напряжённости в отношениях между двумя странами.

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Автор: Артём Пермяков
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