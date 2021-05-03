Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что бойкот Олимпиады в Пекине не является невозможным. Ранее к отказу от участия в Играх из-за "притеснений" призывали национальные меньшинства Китая.
По словам Блинкена, этот вопрос сейчас не стоит на повестке в его ведомстве, так как до Олимпиады ещё год (до открытия Игр десять месяцев — прим. ред.).
"Мы не сосредоточены на бойкоте. Это не то, о чём мы задумываемся. До Олимпиады ещё год. Возможно ли это? Никогда не говорите, что что-то невозможно", — заявил Блинкен в эфире CBS.
Также Блинкен отметил, что США "не могут позволить себе роскошь" не иметь дел с Китаем. По мнению госсекретаря, китайцы действуют более агрессивно во внешней политике и репрессивно во внутренней.
МИД Китая ранее призвал США не навязывать свои "демократические ценности", которые приводят к напряжённости в отношениях между двумя странами.
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