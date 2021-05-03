"Рубин" заработал 1 млн евро на чемпионстве "Зенита"

"Зенит" после завоевания чемпионского титула выплатит 1 млн евро "Рубину". Так составлен договор о переходе нападающего Сердара Азмуна из казанского в питерский клуб.

"Зенит" должен выплачивать по 1 млн за каждое своё чемпионство в первых трёх сезонах, которые Азмун проведёт в Питере. Эта выплата была последней, сообщает "СЭ".

Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года. В составе питерского клуба иранец провёл 82 матча, в которых забил 52 гола.

В каждом из первых сезонов Азмуна "Зенит" становился чемпионом. Таким образом, "Рубин" дополнительно получил от трансфера иранского форварда 3 млн евро. По сведения СМИ, основная сумма перехода составила 12 млн евро.

"Зенит" стал чемпионом России после победы над "Локомотивом" со счётом 6:1. Команда оформила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.