Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) вынесла решение о дисквалификации бегуньи Татьяны Передуновой. Основанием для отстранения стало предписание РУСАДА.

Спортсменка наказана за употребление допинга. Дело против неё было открыто из-за наличия "запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе". Срок дисквалификации составляет 18 месяцев.

Отстранение отсчитывается с 21 мая 2020 года, то есть вернуться к соревнованиям Передунова сможет в ноябре 2021 года.

24-летняя спортсменка является призёром командного чемпионата России 2017 года, а также серебряным призёром ЧР среди юниоров 2015 года. Передунова специализируется на беге на 800 метров.

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