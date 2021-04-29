УЕФА присоединился к бойкоту соцсетей из-за расизма

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержал бойкот социальных сетей, предложенный английскими лигами. Протест связан с тем, что в соцсетях зачастую публикуются расистские сообщения и комментарии.

УЕФА присоединится к бойкоту социальных сетей из-за расизма. Акция координируется клубами АПЛ, Футбольной ассоциацией (FA) и Английской футбольной лигой (EFL).

"Были оскорбления как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть остановлено с помощью государственных и законодательных властей, а также гигантов социальных сетей", — заявил глава УЕФА Александер Чеферин в Twitter.

Бойкот на данный момент поддержали УЕФА, Английская премьер-лига (EPL), Английская футбольная лига (EFL) и Футбольная ассоциация Англии (FA). Эти организации не будут ничего публиковать в социальных сетях с 30 апреля по 3 мая.

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