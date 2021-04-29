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РФС планирует в новом сезоне заполнять стадионы без ограничений

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о положительной динамике в вопросе допуска зрителей на трибуны. По его словам, сейчас разрешена заполняемость 50-100 процентов стадиона в зависимости от региона.

РФС планирует в новом сезоне заполнять стадионы без ограничений

Дюков уточнил, что в следующем сезоне ограничения по количеству зрителей на трибунах могут быть сняты.

"Надеемся, что следующий сезон начнем без каких-либо ограничений. Но это будет зависеть от темпов вакцинирования и эпидемической ситуации", — приводит "Матч ТВ" слова президента РФС.

Ранее сообщалось, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет разрешено заполнять трибуны на 50%. Сейчас УЕФА, который перенёс в Северную столицу три матча из Дублина, ведёт переговоры о том, чтобы количество доступных мест было увеличено до 75%.

Новый сезон в российском футболе стартует в середине июля. Матчи первого тура чемпионата РПЛ должны состоятся 25 июля. Традиционно за неделю до этого проходит игра за Суперкубок России.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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