РФС планирует в новом сезоне заполнять стадионы без ограничений

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о положительной динамике в вопросе допуска зрителей на трибуны. По его словам, сейчас разрешена заполняемость 50-100 процентов стадиона в зависимости от региона.

Дюков уточнил, что в следующем сезоне ограничения по количеству зрителей на трибунах могут быть сняты.

"Надеемся, что следующий сезон начнем без каких-либо ограничений. Но это будет зависеть от темпов вакцинирования и эпидемической ситуации", — приводит "Матч ТВ" слова президента РФС.

Ранее сообщалось, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет разрешено заполнять трибуны на 50%. Сейчас УЕФА, который перенёс в Северную столицу три матча из Дублина, ведёт переговоры о том, чтобы количество доступных мест было увеличено до 75%.

Новый сезон в российском футболе стартует в середине июля. Матчи первого тура чемпионата РПЛ должны состоятся 25 июля. Традиционно за неделю до этого проходит игра за Суперкубок России.