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Ургант пошутил по поводу скандала с российским флагом в шашках

Спорт

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" не прошёл мимо скандала с российским флагом на турнире за звание чемпионки мира по шашкам в Польше. Иван Ургант пошутил по поводу того, что в Всемирная федерация шашек состоит в WADA.

Ургант пошутил по поводу скандала с российским флагом в шашках

По словам организаторов матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской, флаг России со стола убрали из-за угроз со стороны WADA. Руководству турнира передали требование главы Всемирного антидопингового агентства убрать немедленно флаг. В противном случае WADA пригрозило федерации шашек исключением.

Ургант отметил, что шашки отличаются от других видов спорта, и допинговые скандалы в этой дисциплине не проходят незамеченными.

"Не будем забывать, что Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал её и выиграл партию у радужного единорога", — сказал Ургант.

После скандала Садовская проявила солидарность с россиянкой и убрала флаг Польши со стола во время пятого раунда.

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На чемпионате мира по шашкам в Польше прямо во время партии убрали со стола флаг России.
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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