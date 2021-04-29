Сыну Трампа пришлось оправдываться за троллинг Леброна Джеймса

Дональд Трамп-младший оказался в центре скандала из-за поста в Instagram о темнокожих. 43-летний сын бывшего президента США отреагировал в сториз на сообщение баскетболиста "Лейкерс" Леброна Джеймса, но был заблокирован.

Джеймс опубликовал фотографию полицейского, который застрелил 16-летнюю афроамериканку после того, как та бросилась на окружающих с ножом, и подписал её так:

"Ты — следующий!"

Леброн удалил свой пост, но не остался незамеченным. Трамп-младший устроил троллинг баскетболиста.

"Леброн, мы дошли до того, что девушка не может даже ударить ножом своих друзей!" — написал Дональд в сториз, опубликовав фото Джеймса.

Запись позже исчезла, но Трамп-младший утверждает, что сам не удалял её. Сыну экс-президента пришлось объяснять, что таким образом он пытался пошутить.

"Очевидно, что пост был пародийным, а эти "фактчекеры" даже не прочитали его", — написал Дональд.

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