Дональд Трамп-младший оказался в центре скандала из-за поста в Instagram о темнокожих. 43-летний сын бывшего президента США отреагировал в сториз на сообщение баскетболиста "Лейкерс" Леброна Джеймса, но был заблокирован.
Джеймс опубликовал фотографию полицейского, который застрелил 16-летнюю афроамериканку после того, как та бросилась на окружающих с ножом, и подписал её так:
"Ты — следующий!"
Леброн удалил свой пост, но не остался незамеченным. Трамп-младший устроил троллинг баскетболиста.
"Леброн, мы дошли до того, что девушка не может даже ударить ножом своих друзей!" — написал Дональд в сториз, опубликовав фото Джеймса.
Запись позже исчезла, но Трамп-младший утверждает, что сам не удалял её. Сыну экс-президента пришлось объяснять, что таким образом он пытался пошутить.
"Очевидно, что пост был пародийным, а эти "фактчекеры" даже не прочитали его", — написал Дональд.
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