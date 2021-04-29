Мишустин помог ЦСКА вовремя вылететь на матч с "Фенербахче"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после матча плей-офф Евролиги против "Фенербахче" поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина за помощь в организации перелёта в Стамбул. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, чартер баскетбольного клуба не мог получить разрешение на вылет.

По словам Ватутина, в случае несвоевременного прилёта ЦСКА грозило техническое поражение со счётом 0:20. Вмешательство Мишустина помогло решить проблему с вылетом.

"Команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос", — приводит ТАСС слова Ватутина.

ЦСКА в "Финале четырёх"

ЦСКА выиграл встречу со счётом 85:68 и довёл серию с "Фенербахче" до победы (3-0). Армейцы стали первыми участниками "Финала четырёх" Евролиги.

В других парах борьбу продолжают:

"Зенит" — "Барселона" — 1-2;

"Милан" — "Бавария" — 2-1;

"Анадолу Эфес" — "Реал" — 2-1.

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