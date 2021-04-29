Медведева рассказала о съёмках в мужских журналах

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, как относится к съёмкам фигуристок в мужских журналах. По словам спортсменки, она не согласится на откровенную фотосессию.

"Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле", — приводит "Матч ТВ" слова Медведевой.

Вместе с тем, фигуристка отметила, что не осуждает своих коллег, которые соглашаются на подобные мероприятия.

Ранее фотосессия фигуристки Елизаветы Туктамышевой для журнала MAXIM вызвала споры среди болельщиков. Многие считают, что спортсменка, которая представляет Россию на международных соревнованиях, не имеет права участвовать в подобных съёмках.

Медведева в последний раз выступала на соревнованиях в 2019 году. После неудачи на чемпионате России она приостановила карьеру, но не объявила о её завершении.

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