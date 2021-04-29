Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Грудное вскармливание улучшает когнитивные способности ребёнка
Ольга Бузова высмеяла тех, кто рисует себе пресс
"Ты ревнуешь?": Рогозин не дал в обиду Национальный космический центр
Мишустин помог ЦСКА вовремя вылететь на матч с "Фенербахче"
Совет Федерации предлагает ужесточить наказание за "серые" зарплаты
Онколог: в поздней диагностике рака виноваты сами пациенты
Стас Пьеха рассказал, как две недели жил в туалете
"Реагируем каждый раз": МИД Болгарии серьёзно поговорит с послом России
Сексолог объяснил, зачем звёзды рассказывают о домогательствах

Медведева рассказала о съёмках в мужских журналах

Спорт » Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, как относится к съёмкам фигуристок в мужских журналах. По словам спортсменки, она не согласится на откровенную фотосессию.

Медведева рассказала о съёмках в мужских журналах

"Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле", — приводит "Матч ТВ" слова Медведевой.

Вместе с тем, фигуристка отметила, что не осуждает своих коллег, которые соглашаются на подобные мероприятия.

Ранее фотосессия фигуристки Елизаветы Туктамышевой для журнала MAXIM вызвала споры среди болельщиков. Многие считают, что спортсменка, которая представляет Россию на международных соревнованиях, не имеет права участвовать в подобных съёмках.

Медведева в последний раз выступала на соревнованиях в 2019 году. После неудачи на чемпионате России она приостановила карьеру, но не объявила о её завершении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Евгения Медведева. Произвольная программа. Женщины. Rostelecom Cup
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Совладелец Внукова прогнозирует дальнейший рост цен на авиабилеты
Американские учёные обнаружили в мёде следы от ядерных испытаний
Киста зуба. Что делать?
Поплавская прокомментировала скандал с откровениями Прокловой
Спецоперация в Ростовской области закончилась бунтом "нелегалов"
Улицу в Омске назовут в честь победы "Авангарда" в Кубке Гагарина
Как выбрать правильную школу для ребёнка
Пашинян раскритиковал Азербайджан из-за ситуации с военнопленными
Историк о самой длительной войне в истории России
Меладзе показал, как гуляет с женой и новорождённой дочкой
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Любовь Степушова Стало ясно, зачем Праге и Софии нужны Петров и Боширов Любовь Степушова Василий Амирджанов День Победы отметят "занимательным" представлением Василий Амирджанов Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников