Улицу в Омске назовут в честь победы "Авангарда" в Кубке Гагарина

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что одна из улиц столицы региона будет названа в честь завоевания "Авангардом" Кубка Гагарина. Выбрать улицу смогут жители Омска.

Бурков поблагодарил "Авангард" за яркий сезон и пообещал, что в следующем году команда вернётся в Омск. Из-за реконструкции собственной арены омичи вынуждены выступать в подмосковной Балашихе.

"Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!" — написал Бурков в Instagram.

Первая победа за 17 лет

28 апреля "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА, сделав счёт 4-2. Омичи впервые выиграли трофей в рамках КХЛ. Чемпионами России до создания лиги они становились в 2004 году.

29 апреля хоккеисты "Авангарда" приедут в Омск. Ожидается, что в городе будут организованы массовые мероприятия по поводу победы команды в Кубке Гагарина.

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