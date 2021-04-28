УЕФА поддержал первого футбольного судью-трансгендера

Израильский футбольный арбитр Саги Берман, который работал на матчах местной премьер-лиги, объявил о смене пола. Судья взял имя Сапир и попросил относиться к нему как к женщине и обращаться соответственно.

Израильская футбольная ассоциация поддержала первого судью-трансгендера и разрешила работать на матчах. Кроме того, Сапир получит отдельную раздевалку. Медицинский процесс смены пола займёт около трёх лет.

Берман заявил, что долго боялся признаться в том, что ощущает себя женщиной, находясь среди коллег-мужчин.

"Гордимся тобой", — говорится в заявлении израильской федерации.

Реакция УЕФА

В УЕФА заявили, что поддержат Бермана, а его история показывает открытость футбола.

"Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!" — говорится в сообщении УЕФА.

Вероятно, Берман в дальнейшем сможет обслуживать международные матчи.

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