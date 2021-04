УЕФА поддержал первого футбольного судью-трансгендера

Израильский футбольный арбитр Саги Берман, который работал на матчах местной премьер-лиги, объявил о смене пола. Судья взял имя Сапир и попросил относиться к нему как к женщине и обращаться соответственно.

Израильская футбольная ассоциация поддержала первого судью-трансгендера и разрешила работать на матчах. Кроме того, Сапир получит отдельную раздевалку. Медицинский процесс смены пола займёт около трёх лет.

Берман заявил, что долго боялся признаться в том, что ощущает себя женщиной, находясь среди коллег-мужчин.

В УЕФА заявили, что поддержат Бермана, а его история показывает открытость футбола.

Вероятно, Берман в дальнейшем сможет обслуживать международные матчи.

Israeli football referee 'comes out' as transgender woman | Sapir Berman | Israel