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Олимпийская чемпионка Канаева рассказала о травле в гимнастике

Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева рассказала о сложном периоде в своей карьере. Спортсменка, которая выиграла 17 золотых медалей на чемпионатах мира, в 13 лет могла бросить художественную гимнастику.

Олимпийская чемпионка Канаева рассказала о травле в гимнастике

По словам Канаевой, у тренеров были опасения, что она не вырастет. Маме спортсменки сказали, что необходимо заканчивать с гимнастикой. После этого она решила выступить на чемпионате России, где одержала победу. Девушку заметила главный тренер национальной команды и оставила в спорте.

Канаева заявила, что внутри команды также были сложные отношения в подростковом возрасте.

"Сложности были психологические, среди девочек. Все, что я пыталась хорошо делать, переворачивалось в плохую сторону. Многие со мной не разговаривали. И тогда я хотела уехать домой. Это было морально тяжело. Детская глупость, мы были детьми. Но на тот момент для меня это было трагично", — приводит "СЭ" слова Канаевой.

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Автор: Артём Пермяков
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