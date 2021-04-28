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Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше

Спорт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал скандал с флагом РФ во время матча за звание чемпионки мира по шашкам в Польше досадным происшествием. Во время игры россиянки Тамары Тансыккужиной и польки Наталии Садовской один из организаторов, Яцек Павлицкий, убрал флаг РФ со стола.

Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше

Позже чиновник объяснил, что сделал это во время игры из-за звонка главы WADA Витольда Баньки. Тот потребовал немедленно убрать флаг. Российским спортсменам запрещено использовать национальную символику до декабря 2022 года.

По мнению Пескова, инцидент можно считать исчерпанным, так как глава федерации шашек принёс свои извинения.

"Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принёс свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Песков добавил, что Тансыккужина проиграла в этом раунде во многом из-за ситуации с флагом. Счёт в матче 32:16 в пользу польской спортсменки.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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