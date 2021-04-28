Галустян о скандале в шашках: "Сколько еще об нас будут вытирать ноги?"

Российский шоумен Михаил Галустян отреагировал на скандал с флагом РФ во время матча за звание чемпионки мира по шашкам. Во время игры между Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской организаторы убрали со стола российский флаг.

Российским спортсменам запрещено использовать национальные символы до декабря 2022 года по решению WADA и CAS. На вопрос о том, почему убрать флаг до или после матча, экс-глава Европейской конфедерации шашек заявил, что к нему обратился президент WADA Витольд Банька.

По мнению Галустяна, с российской спортсменкой поступили по-свински. Шоумен удивился, что допинговая история имеет какое-либо отношение к шашкам.

"Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу, к нашим спортсменам. Долго мы будем это все терпеть? Сколько еще об нас будут вытирать ноги?" — написал Галустян в Instagram.