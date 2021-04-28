Ляйсан Утяшева рассказала о "змеях" в художественной гимнастике

Двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева рассказала об отношениях в художественной гимнастике. По её словам, тренерам приходится быть жёсткими, чтобы совладать со спортсменками.

"Это же женский коллектив, просто змеи везде, сильнейшие, харизматичные. И если не держать в кулаке, на одном "пожалуйста, давайте мы поработаем все, давай ты подбросишь обруч и сделаешь три кувырочка"… Давай! Делай! Быстро!" — приводит Forbes.ru слова Утяшевой.

По словам Утяшевой, так специалист "заводит" гимнасток. Бывшая спортсменка отметила, что тренер сборной России Ирина Винер-Усманова на самом деле является дипломатом и никогда не кричит, чтобы не обидеть спортсменку.

"Я обожала эту её энергию, я робела, боялась. Иногда даже боялась посмотреть ей в глаза, когда накосячила. Потому что знала, что она рентген, она знает, что я накосячила", — заявила Утяшева.

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