Биатлонистка Миронова поделилась фото в оранжевом бикини

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась с подписчиками откровенной фотографией с отдыха. Спортсменка на снимке находится на пляже в Дубае в оранжевом бикини.

27 апреля стало известно, что Миронова попала в состав сборной России на следующий сезон. Она будет тренироваться в группе старшего тренера женской команды Михаила Шашилова.

Биатлонистка Светлана Миронова

Миронова входит в состав сборной России на Кубке мира с 2017 года. В активе спортсменки один личный подиум — он заняла третье место в спринте на этапе в Хохфильцене в сезоне-2019/20. Тогда же спортсменка стала второй в эстафете.

В сезоне-2020/21 Миронова в составе команды выиграла смешанную эстафету в Оберхофе и женскую эстафету в Антхольце. По итогам Кубка мира биатлонистка показала лучший результат в карьере — 19-е место в общем зачёте.

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