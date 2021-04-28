Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, зачем убрал флаг России со стола во время матча за звание чемпионки мира. Инцидент произошёл во встрече россиянки Тамары Тансыккужиной и польки Наталии Садовской.
По решению WADA российским спортсменам на крупных международных соревнованиях запрещено использовать флаг России до декабря 2022 года. Павлицкий признался, что Всемирная организация шашек проигнорировала санкции и разрешила россиянке использовать флажок на столе.
"Всемирная организация шашек проигнорировала принятые в декабре решение по отношению к России. Если бы мы ничего не поменяли, нас могли исключить из WADA", — приводит Sport.pl слова Павлицкого.
Чиновник отметил, что убрать флаг во время матча его вынудил звонок от имени Витольда Баньки. Это бывший министр спорта Польши, а ныне глава WADA.
"Мне позвонили от имени Витольда Баньки и попросили убрать флаг. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне пришлось это сделать", — заявил Павлицкий.
Россиянка была удивлена такому поступку польских организаторов, но продолжила матч. После четырёх раундов действующая чемпионка мира уступает Садовской со счётом 16:32. Матч может продлиться девять раундов, а победитель должен набрать 54 очка.
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