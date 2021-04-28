Польский чиновник объяснил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, зачем убрал флаг России со стола во время матча за звание чемпионки мира. Инцидент произошёл во встрече россиянки Тамары Тансыккужиной и польки Наталии Садовской.

По решению WADA российским спортсменам на крупных международных соревнованиях запрещено использовать флаг России до декабря 2022 года. Павлицкий признался, что Всемирная организация шашек проигнорировала санкции и разрешила россиянке использовать флажок на столе.

"Всемирная организация шашек проигнорировала принятые в декабре решение по отношению к России. Если бы мы ничего не поменяли, нас могли исключить из WADA", — приводит Sport.pl слова Павлицкого.

Чиновник отметил, что убрать флаг во время матча его вынудил звонок от имени Витольда Баньки. Это бывший министр спорта Польши, а ныне глава WADA.

"Мне позвонили от имени Витольда Баньки и попросили убрать флаг. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне пришлось это сделать", — заявил Павлицкий.

Россиянка была удивлена такому поступку польских организаторов, но продолжила матч. После четырёх раундов действующая чемпионка мира уступает Садовской со счётом 16:32. Матч может продлиться девять раундов, а победитель должен набрать 54 очка.

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