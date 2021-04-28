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Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией

Спорт » Командные виды » Хоккей

Финский хоккеист Оливер Капанен получил тяжёлую травму во время игры против сборной России на юниорском чемпионате мира в США. В конце третьего периода он зацепился за конёк Николая Макарова и улетел в борт.

Капанен ударился головой и повредил шею. Игроку зафиксировали голову и на носилках унесли со льда.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В серии буллитов сильнее оказались финны.

Сборная России заработала в этой игре одно очко. В турнирной таблице россияне занимают третье место. В ночь на 29 апреля команда сыграет против сборной Германии.

  1. США — 4 очка (2 матча).
  2. Чехия — 3 очка (1 матч).
  3. Россия — 3 очка (2 матча).
  4. Финляндия — 1 очко (1 матч).
  5. Германия — 0 очков (2 матча).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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