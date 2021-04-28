Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией

Финский хоккеист Оливер Капанен получил тяжёлую травму во время игры против сборной России на юниорском чемпионате мира в США. В конце третьего периода он зацепился за конёк Николая Макарова и улетел в борт.

Капанен ударился головой и повредил шею. Игроку зафиксировали голову и на носилках унесли со льда.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В серии буллитов сильнее оказались финны.

Сборная России заработала в этой игре одно очко. В турнирной таблице россияне занимают третье место. В ночь на 29 апреля команда сыграет против сборной Германии.

США — 4 очка (2 матча). Чехия — 3 очка (1 матч). Россия — 3 очка (2 матча). Финляндия — 1 очко (1 матч). Германия — 0 очков (2 матча).