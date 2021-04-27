Юного боксера не смогли спасти после травмы на чемпионате

Девятнадцатилетний боксер Рашед аль-Свайсат из Иордании умер после боя на молодежном чемпионате мира в Польше.

Его противником выступал эстонец Андрей Виноградов. В ходе поединка молодой человек потерял сознание. Его срочно отправили в больницу и провели экстренную операцию на головном мозге по удалению гематомы. Однако ни это, ни последующая интенсивная терапия не помогли.

В январе этого года 16-летний футболист ирландской команды "Богемиан" Джош Данн погиб в результате уличной драки в Дублине. Почти в тот же день от ножевых ранений скончался уже российский спортсмен -бывший игрок Иртыша Егор Дробыш.

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