У "Монако" проблемы: Головин заразился коронавирусом

Полузащитник "Монако" Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь футболиста протекает без симптомов. Сейчас игрок находится на карантине, сообщает "СЭ".

Головин в этом сезоне стал одним из лидеров команды. Российский футболист сделал восемь результативных передач и забил четыре гола в 21 матче.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 71 очко. Выше монегасков "Лилль" (73 очка) и "ПСЖ" (72).

До завершения чемпионата командам осталось провести по четыре игры. В мае "Монако" сыграет против "Лиона", "Реймса", "Ренна" и "Ланса". Вероятно, Головин пропустит одну-две игры.

Также "Монако" продолжает борьбу за Кубок Франции. 13 мая команда в полуфинале сыграет против клуба четвёртого дивизиона ГФА. Финал турнира состоится 19 мая.