Полиция Москвы возбудила дело по факту драки болельщиков "Спартака" и ЦСКА. В правоохранительные органы обратились жители Орехово-Зуевского проспекта, где происходило побоище.
После звонка жителей на место приехали оперативные работники, но болельщиков не нашли. Вместе с тем, на месте были футболки белого цвета, которые надевают фанаты, чтобы идентифицировать "своих" и "чужих" во время драки. Также полицейские нашли капы, балаклавы и другие предметы.
Работа МВД затрудняется тем, что никто из участников драки в больницу пока не обратился. Более десяти человек получили серьёзные травмы, но к медикам не обратились, чтобы не стать фигурантами уголовного дела.
По сведениям источников Baza, потасовка стала самой большой за последние годы и была "классической", то есть по договорённости "стенка на стенку". Причиной драки стало одно из граффити, которое нарисовали фанаты "Спартака". В драке победили фанаты ЦСКА, поэтому они получили право переделать граффити на свой лад.
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