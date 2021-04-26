Полиция возбудила дело из-за массовой драки фанатов "Спартака" и ЦСКА

Полиция Москвы возбудила дело по факту драки болельщиков "Спартака" и ЦСКА. В правоохранительные органы обратились жители Орехово-Зуевского проспекта, где происходило побоище.

После звонка жителей на место приехали оперативные работники, но болельщиков не нашли. Вместе с тем, на месте были футболки белого цвета, которые надевают фанаты, чтобы идентифицировать "своих" и "чужих" во время драки. Также полицейские нашли капы, балаклавы и другие предметы.

Работа МВД затрудняется тем, что никто из участников драки в больницу пока не обратился. Более десяти человек получили серьёзные травмы, но к медикам не обратились, чтобы не стать фигурантами уголовного дела.

По сведениям источников Baza, потасовка стала самой большой за последние годы и была "классической", то есть по договорённости "стенка на стенку". Причиной драки стало одно из граффити, которое нарисовали фанаты "Спартака". В драке победили фанаты ЦСКА, поэтому они получили право переделать граффити на свой лад.