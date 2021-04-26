Норвежцы сравнили бюджет лыжной сборной России с другими командами

Авторы норвежского издания VG подсчитали бюджеты лыжных сборных некоторых команд. Лидером по государственной поддержке в мире являются Швеция и Норвегия.
Шведы тратят на свои лыжные команды (включая двоеборцев и прыгунов) около 4,5 млн евро. Норвежцы на сборную по лыжным гонкам выделяют 3 млн евро.
Российская команда получает около 550 тыс. евро на подготовку (50 млн рублей). Здесь не учтены поступления от Минспорта и Олимпийского комитета России, которые оплачивают работу иностранных тренеров.
Некоторые команды, как США, остаются без государственной поддержки. Спонсирование лыжников осуществляется через специальный фонд. По признанию лидера команды Джесси Диггинс, американские лыжники по бюджету находятся на одном уровне с норвежцами.
Бюджеты лыжных сборных
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