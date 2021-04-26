Биатлонист Логинов вернулся в сборную России: будет работать на команду

Биатлонист Александр Логинов заявил, что в следующем сезоне не собирается оставаться на самоподготовке. Ранее он тренировался под руководством Александра Касперовича, за что неоднократно был раскритикован болельщиками и экспертами.

По словам Логинова, план подготовки к сезону ещё не готов, но он точно будет тренироваться со сборной России.

"В любом случае буду делать это с командой, чтобы работать над сильными и слабыми сторонами друг друга. Надо, чтобы каждый подтягивал каждого", — приводит "Матч ТВ" слова Логинова.

Логинов — чемпион мира 2020 года в Поклюке. В последнем сезоне россиянин выступил неудачно, заняв 17-е место в общем зачёте Кубка мира.

Следующий сезон станет олимпийским. Игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года. Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил, что все спортсмены должны готовиться вместе с командой.

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