Биатлонист Шипулин будет снова избираться в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин сдал документы на праймериз в оргкомитет "Единой России". Бывший спортсмен попробует избраться в Госдуму во второй раз по одномандатному Серовскому округу Свердловской области.

По сведениям URA.ru, Шипулин будет взаимодействовать на выборах с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Это повысит шансы биатлониста, у которого не слишком высокий рейтинг.

"В округе он проработал два года, не самая хорошая узнаваемость, поэтому помощь Сергея Бидонько, которого хорошо знают на севере области, будет кстати", — сказал собеседник агентства.

Шипулин объявил о завершении карьеры в 2018 году. Тогда же биатлонист выиграл довыборы в Госдуму, набрав 41,57% голосов на своём округе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.