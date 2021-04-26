Медведев уступил Надалю вторую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев не смог удержать вторую строчку рейтинга ATP. В апреле спортсмен не провёл ни одного матча. Ранее стало известно, что лучший теннисист России заразился коронавирусом.

На второе место в рейтинге вышел испанец Рафаэль Надаль. Теннисист на выходных выиграл турнир в Барселоне, победив в финале Стефаноса Циципаса.

Первой ракеткой мира, несмотря на поражение от Аслана Карацева на турнире в Белграде, остаётся серб Новак Джокович.

В десятку также входят Доминик Тим, Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Роджер Федерер, Диего Шварцман и Маттео Берреттини.

Кроме Медведева и Рублёва, в топ-100 рейтинга ещё два россиянина — Карен Хачанов занимает 23-е место, Аслан Карацев идёт 27-м.

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