Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказал свою позицию по решению МОК о мелодии вместо гимна сборной России на Олимпийских играх. 22 апреля стало известно, что во время награждения на Олимпиадах в Токио и Пекине будет звучать отрывок из концерта Петра Чайковского.
По словам Валуева, никакая мелодия не может помочь спортсмену подготовиться к стартам. Профессиональный атлет должен выступать на соревнованиях в любых обстоятельствах.
"Дух спортсменов повышают сами спортсмены прежде всего, а потом уже все остальное. Если человек готов, ему ничто не может помешать", — приводит "Москва 24" слова Валуева.
Бывший боксёр отметил, что спортсменам наоборот мешают разговоры на темы, которые не относятся к спорту.
"Мы своими разговорами заставляем их обращать внимание на политически важные вещи, но для самих спортсменов важнее другое: чтобы их никто не дергал, чтобы они спокойно вышли на старт, чтобы им никто не мешал", — заявил депутат.
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