Российский призёр Олимпиады Гулиева будет выступать за Турцию

Российская легкоатлетка Екатерина Гулиева будет выступать за сборную Турции. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) согласовала смену спортивного гражданства спортсменки, сообщает пресс-служба организации.

Гулиева — серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 800 метров.

Кроме Гулиевой, спортивное гражданство сменила Елена Куличенко. 20-летняя прыгунья в высоту будет выступать за Кипр. Она является одной из самых перспективных молодых спортсменок в своём виде.

В августе 2020 года из сборной России в команду Белоруссии перешёл прыгун с шестом Матвей Волков. На турнире в Лодзи он установил лучшее достижение в мире для 18-летних легкоатлетов, преодолев планку на высоте 5 метров 60 сантиметров.

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