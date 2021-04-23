Биатлонист Лапшин дисквалифицирован за допинг девятилетней давности

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин дисквалифицирован на один год за употребление допинга. Сейчас спортсмен выступает в составе сборной Южной Кореи, но отвечать будет за случай, который произошёл в 2012 году в составе сборной России.

Лапшин не сможет выступать на соревнованиях до 23 сентября 2021 года, сообщает Спортивный арбитражный суд (CAS). Годичная дисквалификация отсчитывается с 23 сентября 2020 года, когда он был временно отстранён.

В феврале 2012 года Лапшин показал лучший результат в карьере. На этапе Кубка мира в Контиолахти он занял второе место в спринте.

Биатлонист в составе сборной Кореи стал участником Олимпиады в Пхенчхане. Лучший результат на "домашних" соревнованиях — 16-е место в спринтерской гонке.